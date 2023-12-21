Sevilen dizi ve filmlerin indirimli olarak izlenmesini sağlayan Vodafone'un yepyeni kampanyası sonunda başladı. Vodafone aylık Blutv üyeliğini ucuzlatan fırsatını sadece mobil ödeme yöntemini kullanan Vodafone aboneleri için başlattı.

Vodafone mobil ödeme yöntemini kullanarak faturasını Yanımda Uygulaması üzerinden ödeyenler BluTV aylık üyelik bedelini 118,9 TL yerine sadece 69 TL ödeyerek karşılıyor.

Kampanya ile Ne Kadar İndirim Kazanılır?

31 Aralık tarihinde sona erecek kampanya ile tüm BluTV'yi paket abonelikleri 49,9 TL indirimli olarak faturaya yansıyor. Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin Vodafone Yanımda uygulaması içerisinde yer alan “avantajlar” sekmesini kullanması yetecek.

BluTV Aboneliği Nasıl Ucuzlatılır?

“Eğlence” ve “izle” kategorisine geçiş yapıp faturasını yansıtanlar Blutv paket aboneliğini ucuza getirecek. Vodafone'un tek tuşla mobil ödeme yolunu kullananlara özel sunduğu dijital abonelik kampanyası yalnızca faturasını Yanımda uygulamasından yansıtanlar için geçerli olacak. Kampanyaya katılım sağlamak isteyenler Vodafone hat sahibi olup dijital ödeme yöntemini kullanabilir.