Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı için beklenen eğitim süreleriyle ilgili verileri yayımladı. 2024 yılında ilkokula başlayan bir öğrencinin en üst eğitim seviyesini tamamlayana kadar eğitimde geçirmesi öngörülen süre 17,2 yıl olarak belirlendi. Aynı dönemde, ilkokul çağındaki bir öğrencinin ortaöğretimi bitirene kadar eğitimde kalma süresi 11,9 yıl, okul öncesi eğitim süresi ise 1,5 yıl olarak tahmin edildi.

MES 2024 Yılında Yüzde 3,4 Azaldı

İlkokula başlamaya hazırlanan bir öğrencinin en yüksek eğitim seviyesine kadar geçirmesi beklenen eğitim süresi, önceki yıla kıyasla toplamda %3,4 oranında geriledi.

Muhtemel eğitim süresi (MES) erkeklerde 2023 yılına göre %3,8 azalarak 16,7 yıla düşerken, kadınlarda %3 oranında azalışla 17,6 yıl olarak kayıtlara geçti.

MES En Yüksek Değerine Karabük ve İstanbul'da Ulaştı

2024 yılında, il düzeyinde en yüksek muhtemel eğitim süresi 19 yıl ile Karabük ve İstanbul'da gerçekleşti.

Karabük ve İstanbul'u, 18,9 yıl ile Bayburt, 18,6 yıl ile Ankara, 18,5 yıl ile Rize, Erzincan ve Tunceli izledi.

Eğitim Süresi En Düşük İller

Muhtemel eğitim süresi en düşük olan iller 14,4 yıl ile Şanlıurfa ve Şırnak olurken, bu illeri sırasıyla 14,6 yıl ile Muş, 14,7 yıl ile Ağrı ve 15,2 yıl ile Mardin izledi.