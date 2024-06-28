KOCAELİ (İHA) – Pandemi öncesinde Türkiye’de temizlik kağıtlarının kullanımı kişi başı 5 kilogramdan, pandemiyle birlikte 8 kilogramlara çıktı. Avrupa’da bu rakam 20 kilogram, Amerika’da ise 25 kilogramları buluyor.

Pandemi ile birlikte hayatımıza birçok yeni alışkanlık girerken, kullanımında artış yaşanan ürünlerin başında temizlik kağıtları geldi. Pandemi öncesi kullanımı kişi başı 5 kilogramdan, pandemiyle birlikte 8 kilogramlara çıktı. Avrupa’da bu rakam 20 kilogram, Amerika’da ise 25 kilogramları buluyor.

Kağıt endüstrisinin ilk uluslararası fuarı olan Paper Eurasia Fuarı kapılarını açtı. 26-28 Haziran tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) düzenlenen ilk uluslararası Paper Eurasia Fuarı’na, geliştirdikleri modern üretim hatlarıyla Kocaeli’de bulunan DDC Makine’de katıldı.

Kullanım 5 kilodan, 8 kiloya çıktı

Türkiye’de temizlik kağıdı kullanımının arttığını ifade eden DDC Makine Yönetim Kurulu Üyesi Akın Ertekin, Türk toplumunun temizlik kağıdı kullanımında Batı Avrupa’nın gerisinde olduğunu da ifade etti. Ertekin, kağıt havlu, temizlik kağıdı ve tuvalet kağıdı tüketiminin Türkiye’de kişi başı 5 kilogramdan 8 kilogramlara çıktığını dile getirdi. Temizlik kağıdı kullanımı hakkında açıklamalarda bulunan Akın Ertekin, “Türkiye olarak pandemi öncesinde 5 kilogram seviyelerinde bir tüketimimiz vardı kişi başı. Pandemiyle bu 8 kilograma çıktı. Ama açıkçası hala batı dünyasının ortalamasının gerisindeyiz. O Avrupa’da 20 kilogram üzerinde Amerika’da bu 25 kilogramlara buluyor. Daha gidecek aslında yolumuz var ama Türk toplumu olarak temizlik kağıdını kullanımımız gittikçe artıyor. Alışkanlıklarımız da değişti, yani ev hanımlarına bakarsanız eskiden tekstil havlusu kullanırken bugün evlerde kağıt havlu tüketimin ciddi anlamda artış göstermiş vaziyette. Biz de açıkçası sektörde bu anlamda iyi bir yer ediniyoruz. Dünyada temizlik pandemiyle birlikte çeşitlendiği ve kullanımda arttığı için bizim makinelerimiz de ciddi anlamda rağbet görmeye başladı. Tuvalet kağıdı, kağıt havlu ürünlerini yapan makinaları yapan firma sayısı da gerçekten çok az. Bunu iyi yapan firma hemen hemen hiç yok. Biz dünyada lider firmalardan biriyiz bu konuda. Tamamen Türk mühendislerinin tamamen yerli üretimi makine bu. Ciddi anlamda Türkiye’nin ekonomisine de katkı sağlayan bir amacımız ve çalışmamız var. Hem Türkiye’ye dışarıdan gelen bu tip makinelerin bir anlamda birazcık önünü kesiyoruz hem de ciddi anlamda ihracat yapıyoruz. 85 milyonluk bir ülkede her geçen gün kilo başı tüketimin artması yeni kağıt fabrikalarının kurulmasına da açıkçası imkan sağlıyor. Onların yeni kağıt fabrikaları demek bu malların yeni tuvalet kağıdı ve havlu gibi peçete gibi ürünlere dönüştürülmesi demek. O yüzden daha yolumuzun uzun ve güzel olduğunu düşünerek açıkçası faaliyetlerimize devam ediyoruz” dedi.

“Türkiye’de ciddi anlamda döviz kazandıran bir firmayız”

Firma olarak Türkiye’ye ciddi anlamda döviz kazandırdıklarını ifade eden Akın Ertekin “Kağıt fuarı Türkiye’de aslında birçok fuar yapılıyor ama kağıda özgü ilk defa böyle bir fuar düzenlendi. Güzel de geçiyor, ilk defa ilk fuar olmasına rağmen. Biz genel olarak DDC Makine olarak dünyanın her yerinde fuarlara katılıyoruz. Türkiye’de de çeşitli fuarlara katıldık ama ilk defa yapılan fuar için çok verimli bir fuar olduğunu düşünüyorum. Biz kağıt sanayinde temizlik kağıdı konfeksiyon makineleri yapıyoruz. Yani açıkçası tuvalet kağıdı kağıt havlu gibi ürünleri üreten makineleri yapıyoruz. Kağıt sanayi Türkiye’de çok ciddi anlamda büyüyor. Biz de firma olarak ihracatımızla hem de Türkiye’nin dışarıya bununla ilgili ithal ürünlerin gelmesinde de açıkçası birazcık engel oluyoruz diyelim. Çünkü kaliteli ve çok iyi makineler yapıyoruz. Bu anlamda da cari dengeli aşağıda bir belki bir anlamda destek oluyoruz diye düşünüyorum. Makinelerimiz dünyanın her yerine ihracat yapan bir firma olarak çok çeşitli yerlerde kullanılıyor. Türkiye’de ciddi anlamda döviz kazandıran bir firmayız” diye konuştu.