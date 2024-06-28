Türkiye'nin, mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden gri listeden çıkıp çıkmayacağı hususunda yapılacak olan FATF toplantısından çıkacak sonuç merakla bekleniyordu. Toplantıya katılmak için Singapur’a giden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten dikkat çeken bir paylaşım geldi. Şimşek, paylaşımında ‘Başardık’ mesajı verdi.

Bu gelişme "Türkiye 2021 yılında dahil edildiği gri listeden çıkarıldı" diye yorumlandı.

Neler değişecek?

Gri listede yer alan ülkelere uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle yatırım yapamıyor.

Gri listeden çıkış halinde bu fonların Türkiye'ye yatırım yapabilmeleri mümkün olacak.