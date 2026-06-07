Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi No:118 adresinde gerçekleştirilen açılış programına çok sayıda davetli ile İnegöl'de yaşayan Kırşehirli vatandaşlar katıldı. Yoğun katılımın olduğu programda kurdele kesilerek derneğin resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından davetliler dernek binasını gezerek yapılan çalışmaları ve hizmet alanlarını inceledi.

Programda konuşan İnegöl Kırşehirliler Derneği Başkanı Mesut Öztürk, derneğin birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla kurulduğunu belirterek, İnegöl'de yaşayan Kırşehirli hemşehrileri aynı çatı altında buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti. Öztürk, derneğin kültürel faaliyetler, sosyal dayanışma ve hemşehrilik bağlarının geliştirilmesi adına önemli çalışmalar yürüteceğini söyledi.



Konuşmaların ardından davetliler açılış programında bir araya gelerek sohbet etti. Dernek yöneticileri katılımcılara teşekkür ederek, derneğin tüm hemşehrilere hayırlı olması temennisinde bulundu.