Sakarya’nın Erenler ilçesinde paniğe sebep olan ve mahalleliyi sokağa döken kokuya ilişkin ekiplerin ilk değerlendirmelerini paylaşan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, “AFAD’ın ölçümlerinde değerler tehlike sınırının çok altında çıktı. Ekipler kokunun kaynağını araştırıyor” ifadelerine yer verdi.

Sakarya’nın Erenler ilçesinin birçok mahallesini saran koku vatandaşları sokağa döktü. Sakarya Nehri’nden geldiği ileri sürülen koku üzerine başta AFAD olmak üzere ekipler harekete geçti. Yoğun kokuya maruz kalan vatandaşların birçoğu maskeyle sokaklara çıktı. Ekipler, kokunun kaynağını tespit etmek amacı ile çalışmalarını sürdürüyor.

“AFAD’ın ölçümlerinde değerler, tehlike sınırının çok altında çıktı”

Öte yandan, yaşanan olayın ardından ekiplerin bölgede yaptığı çalışmaya ilişkin ilk değerlendirmeleri paylaşan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, “AFAD’ın ölçümlerinde değerler, tehlike sınırının çok altında. Ekipler kokunun kaynağını araştırıyor” ifadelerine yer verdi.