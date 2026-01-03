Bursa'nın tarihini ve kültürel mirasını dünyaya taşıyan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, geride bırakılan 2025'te ziyaretçi rekoru kırdı. Yılda 600 binden fazla kişinin ziyaret ettiği müze, içeriği ve etkinlikleriyle cazibe merkezi haline geldi.

Kent dokusu ile kültürel mirası gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan Osmangazi Belediyesi'nin tarihi derinliği yansıtan içerik ve etkinliklerle zenginleştirdiği Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, 2025 yılında da yoğun ilgi gördü. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğrayan müze, yıl boyunca 602 bin 480 misafirini ağırlayarak en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı. Aynı zamanda 20 bin 244 yabancı turisti konuk eden müze, kentin turizm potansiyeline de büyük katkı sağladı.

2025 yılı, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi için 214 bin 792 bilet satışıyla en fazla bilet satışının yapıldığı ve en fazla hasılatın elde edildiği de yıl oldu.

Ziyaretçi sayısı 3 milyonu açtı

Hizmete girdiği günden bu yana müze, 3 milyon 197 bin 51 ziyaretçiyi atmosferiyle bir araya getirerek, 105 bin 838 yabancı turiste de kentin ve geçmişin kültürel izlerini yansıttı.

Tarihi kimliği ve atmosferiyle etkinliklerin de odak noktası haline gelen Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, geçtiğimiz yıl boyunca 246 etkinliğe ev sahipliği yaptı. Birbirinden eşsiz sanat faaliyetlerini Bursalılar ile buluşturan müze, Osmangazi Belediyesi'nin kültür ve sanata verdiği önemin somut bir göstergesi olarak her yaştan ziyaretçinin tarih bilincini güçlendiren ve Bursa'nın kültürel hayatına değer katan önemli bir merkez olmayı sürdürdü.