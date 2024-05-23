Papa Francis’in gelecek yıl Birinci İznik Konsili’nin yıl dönümü dolayısıyla İznik’i ziyareti planlama çalışmalarının ilk ziyareti İznik Belediyesi’nde gerçekleşti.

Rum Patrikliği’nden Kıdemli Metropolit Emmanuel başkanlığında ve Latin Katolik Kilisesi’nden Vatikan Ankara Büyükelçisi Marek Solczynski başkanlığındaki müşterek heyet İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette önümüzdeki yıl Birinci İznik Konsili’nin 1700. yılı sebebiyle gerçekleştirilmesi planlanan etkinlik hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Heyet bu konuda Türkiye tarafıyla görüşmelere başlandığını dile getirirken Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta da açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyetimizin yetkili organlarıyla yapılacak görüşmeler sonrasında devletimizin alacağı kararı bekleyeceğiz. Ziyaret sebebiyle heyete teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde ulusal basına da yansıyan Ortodoks Hristiyanların ruhani lideri Fener Rum Patriği Bartolomeus, Papa Francis’in gelecek yıl Birinci İznik Konsili’nin yıl dönümü dolayısıyla Türkiye’yi ziyaret etmeyi planladığını açıklamıştı.