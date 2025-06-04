Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanan Papara, kullanıcı hesapları üzerinde kapsamlı bir inceleme süreci başlattı.

Şirket tarafından binlerce kullanıcıya iletilen e-posta mesajında, hesaplara erişimin devam ettiği ancak hesap bakiyelerinin geçici olarak kullanıma kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Papara’nın resmi açıklamasında kullanıcılara şu mesaj verildi:

“Papara olarak, tüm kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak ve finansal sistemin şeffaflığını korumak üzere ekiplerimiz inceleme süreci başlattı. Kontrol süreci boyunca hesabına giriş yapmaya devam edebilirsin ancak geçici olarak bakiyeni kullanamayacak, hesabında işlemler yapamayacaksın.”

İnceleme süreci hızla tamamlanacak

Şirket yönetimi, denetim çalışmalarının en kısa sürede sonuçlandırılacağını ve kullanıcıların bilgilendirileceğini açıkladı. Papara ekipleri, her kullanıcı hesabını ayrı ayrı değerlendirme sürecine aldı. Bu kapsamda hesap hareketleri detaylı şekilde mercek altına alınıyor.

Finansal şeffaflık vurgusu yapan şirket, tüm işlemlerin yasal çerçevede gerçekleştirildiğinin teyit edilmesi için çalışmaları sürdürüyor. Kullanıcılar hesap durumları hakkında e-posta yoluyla güncel bilgilendirmeler alacak.

Günlük işlem limitleri 10 bin liraya çıkarıldı

Papara, yürütülen inceleme sürecine ek olarak kullanıcıların günlük işlem limitlerinde artışa gitti. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte günlük işlem sınırı 10 bin Türk Lirası olarak güncellendi.

Yeni limitler şu işlemler için geçerli olacak:

Kullanıcının kendi bankasından Papara hesabına gerçekleştireceği para yatırma işlemleri,

Papara hesabından kendi banka hesabına para gönderme ve ATM üzerinden nakit çekme işlemleri,

Papara Card ile yapılacak alışverişler ve hesaplar arası transfer işlemleri.

Tüm bu işlemler için günlük üst sınır 10 bin TL olarak belirlendi.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 27 Mayıs'ta başlattığı yasa dışı bahis soruşturmasında Papara’nın önemli bir rol oynadığı ileri sürüldü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın talebi doğrultusunda mahkeme, şirkete kayyum atanmasına karar verdi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Papara'nın yönetimini devraldı.