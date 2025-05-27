TMSF, 8 şirkete kayyum atadı. Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin sponsoru olan şirkete operasyon, spor camiasında büyük yankı uyandırdı. Papara ile yaklaşık 1,5 milyar TL'lik anlaşma imzalayan Trabzonspor'dan henüz resmi bir açıklama gelmezken; yerel basın, sürece dair yol haritasının belirlendiğini yazdı.

İstanbul'da "yasa dışı bahis" suçuna yönelik Papara Elektronik Para A.Ş.'ye eş zamanlı düzenlenen operasyonlara ilişkin; 10 şirket, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları, 6 deniz aracına, 74 araca ve 8 konut olmak üzere yaklaşık 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu. Şirketlere sulh ceza hakimliğince TMSF'nin (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) kayyum olarak atandığı kaydedildi.

MASAK raporuna dikkat çeken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "MASAK raporlarında yapılan analizler sonucu 26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve 12 milyar 879 milyon 558 bin TL işlem tutarının bulunduğu, bu hesaplarda toplanan paraların 274 farklı hesaba aktarıldığı ve bu hesaplardan 4 farklı yasa dışı bahis sitesiyle ilişkili 5 kişiye ait kripto cüzdan hesaplarına aktarıldığı tespit edildi" ifadelerini kullandı.