IBAN numarası para transferlerinde oldukça önemlidir. Bu yazımızda Para gönderme işleminde IBAN’la para gönderme işlemi ilgi bilgi vereceğiz.

IBAN’la para gönderme işlemi yapmak için önce para göndereceğiniz kişinin iban numarasını bilmeliyiz. Bu arada para gönderme işlemi yapmış olduğunuz kişinin, iban numarasını kontrol etmenizin önemini vurgulamak istiyoruz. İban numaraları fazlaca rakamlardan oluştuğu için, bazı kişiler hızlı yazar ve yanlış bir rakam girilmesi durumunda, farklı bir banka müşterisinin hesabına para gidebilir. Bu nedenle iban numarasını yazdıktan sonra tekrar kontrol etmeyi unutmamanızı önemle tavsiye ederiz.

IBAN Numaraları Kaç Haneden Oluşmaktadır?

İBAN numarası dünyada yaygın olarak kullanılır. Belli standartlara sahiptir. En fazla 34 rakamdan oluşur. Ancak Türkiye’de 26 haneden meydana gelir. En başında TR ülke kodunun olması gerekir. Ardından ise kontrol basamakları, banka kodu ve banka rezerv numarası vardır. En son bölümde de kişinin hesap numarası rakamları bulunur. Böyle bir güvenlik çemberinden dolayı hata yapmakta minimuma indirilmiştir. 20 rakam dörtlü sıra ile yazılmaktadır. Son olarak iki rakam daha ayrı yazılır ve IBAN numarası bu şekilde değerlendirilir.

IBAN numarasını kredi kartı veya banka kartının ön yüzünde bulmak mümkün. Kartın ön yüzünün alt kısmında detaylı şekilde TR ülke kodu ile birlikte 24 haneli numara verilmektedir. Böylece toplamda IBAN numarasının oluştuğu toplam hane sayısı 26’dır. Herhangi bir dijital işlem yapılmak istendiğinde bu 26 hane eksiksiz bir şekilde kullanılmalıdır. Yani kullanılacak 24 numara ile beraber 2 harf de değerlendirilmelidir. Böylece işlemler hatasız ve doğru bir biçimde yapılabilmektedir. Özellikle günümüzde artık hesap numarası yerine IBAN numarası daha güvenli bir kullanım olanağı tanır.

İBAN Numarasının Faydaları Nelerdir?

İBAN numaralarının asıl amacı bankalardaki her müşterinin hesap numarasını Uluslararası düzeyde tanımlayarak para transfer işlemlerinin güvenli ve hızlı yapılmasını sağlamaktır. IBAN kullanılmazsa hesap numaraları için belli bir standart olmadığından numaranın doğru olduğundan emin olunamaz.

Hatalı olarak yazılan hesap numarası sonucunda para transfer işlemi gerçekleşmeyecek veya yanlış hesaba gönderilecektir. Böyle bir durumun ortaya çıkması sonucunda, hatayı düzeltmek zaman alacak ve ek maliyetler doğuracaktır. Ancak IBAN doğruluğu kontrol edilmiş olması zorunlu olduğu için, para transfer işlemleri için söz konusu olacak hatalar en az seviyeye indirilmektedir. IBAN numarasının sağladığı faydalar bu şekildedir.