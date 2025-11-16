Dolandırıcılık yöntemlerine her geçen gün yenileri eklenirken, mobil bankacılık ve para transferleri üzerinden her gün yüzlerce kişi mağdur oluyor. Bu durumu engellemek amacıyla hükümetin önemli bir girişimde bulunacağı bildiriliyor. İddiaya göre para transferlerinde yeni bir dönem başlıyor.

MOBİL BANKACILIĞA BİYOMETRİK ÖZELLİKLER GELİYOR

Konuyla ilgili şikayetler devam ederken, yeni bir düzenleme hazırlandı. Yeni Şafak’ın haberine göre, dolandırıcılık olaylarını engellemek için bankalarda hesap sahibi müşterilerin kimlik bilgilerinin yanı sıra biyometrik verilerinin de sisteme eklenmesi planlanıyor.

SES, PARMAK İZİ, YÜZ VE GÖZ TARAMALARI GELİYOR

Kişiye özel bu güvenlik tanımlamalarında; ses, parmak izi, yüz ve göz taramalarının olması bekleniyor. Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu'nda değişikliklere gidilmesi bekleniyor. Özellikle 65 yaş üstü kesimlerin daha güvenli şekilde bankacılık sistemini kullanması bekleniyor.

Söz konusu teklifin AK Parti tarafından hazırlandığı, bankalar tarafından verilen kartlara müşterilerin yüz ve parmak tanımlama özelliklerini taşıyan özel çip takılmasını zorunlu olacağı bu düzenlemenin 11'nci yargı paketi içerisinde yer almasının beklendiği öğrenildi.