Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu park halindeki araca çarptı. Kaza sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde meydana geldi. OSB 1. Cadde üzerinde seyir halinde olan Evrim B. (20) yönetimindeki 16 ALT 272 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu park halindeki 16 BN 916 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucu yaralanan genç sürücüye ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE