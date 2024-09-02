İş Sanat tarafından düzenlenen Parlayan Yıldızlar’ın 2024-2025 sezonu için başvurular başladı.

İş Sanat’ın, genç müzisyenlerin kariyerlerine destek olmak ve sahne deneyimi kazandırmak amacıyla düzenlediği Parlayan Yıldızlar’ın 2024-2025 sezonu için başvurular başladı. 2002 yılından bugüne 123 genç müzisyenin yer aldığı Parlayan Yıldızlar yeni sezonunun yıldızlarını arıyor.

Başvurular, İş Sanat’ın resmi internet sitesi issanat.com.tr adresinden alınacak. Adayların YouTube, Vimeo gibi dijital platformlara yükledikleri performans videolarının linklerini içeren başvuru formunu, 16 Eylül 2024 Pazartesi gününe kadar tamamlamaları gerekiyor.

12-13 Ekim 2024 tarihlerinde İş Kuleleri Salonu’nda seçmelere katılacak adayların arasından seçilen genç müzisyenler İş Sanat’ın Kasım ayında başlayacak 25. sezonunda konser verme imkânı bulacak.