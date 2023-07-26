PARS Gözcü İnsansız Hava Aracı (İHA), havada uzun kalış süresi, sessizliği, hassas görüntüleme yeteneğinin yanı sıra DELİ Taktik Kamikaze İHA ile ortak çalışma konseptiyle muharebe sahasında önemli bir kazanım elde edilmesini sağlayacak.

TİTRA tarafından geliştirilen PARS Gözcü İHA, yaklaşık 100 kilometre menzil, 4 saat havada kalma, 400-500 metre operasyonel irtifa, 2 kilogramlık faydalı yük kapasitesi ve 50 kilometre hızıyla keşif, gözetleme ve hedef tespit operasyonlarına yönelik zorlu görevlerde kullanılabilecek. TİTRA Genel Müdürü Davut Yılmaz, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, PARS Gözcü İHA’nın yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştıkları bir proje olduğunu belirtti. Projeye başlarken ki temel maksatlarının havada uzun süre kalabilen, bulut altında uçabilen, sessiz, güvenilir ve iyi bir kamera özelliklerine sahip bir ürün yapmak olduğunu ifade eden Yılmaz, "Şu an Türkiye’de malum TB2 gibi, Anka gibi büyük İHA’lar diğer tarafta diğer uçta döner kanatlı küçük dronlar var. Ancak ikisinin arasında tam olarak çözüm sağlayabilen çok fazla çözüm yok. Biz de aslında buradaki açık kapatmak için bir proje başlattık. Şu anda geldiğimiz nokta itibariyle testlerin çok büyük kısmı tamamlandı. Yaklaşık üç aydır testleri yapıyoruz. Son bir iki aylık bir test sürecimiz kaldı. Havada dört saat civarı kalabiliyoruz. Yaklaşık 100 kilometre civarında bir menzilimiz var. Elle veya kata kurtla fırlatma imkanımız var. Çok sessiz, dolayısıyla ben Türk savunma sanayi için çok önemli bir ürün olduğunu düşünüyorum" dedi.

DELİ ile ortak operasyon

PARS’ın DELİ Taktik Kamikaze İHA ile ortak çalışacağını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Biz bunu aynı zamanda DELİ ile yani kamikaze sistemiyle ortak kullanmayı da hedefliyoruz. Yani PARS’ın görüntü almasını, hedefi bulmasını, işaretlemesini, devamında kamikazenin hedefe saldırmasını konsept olarak kurguluyoruz. Şu an testlerimiz henüz bitmedi. Testler devam ediyor ama çok az kaldı. Birkaç ayımız kaldı. Ondan sonra çok yakın bir zaman içerisinde envantere girer diye tahmin ediyorum. Çünkü gerçekten bizim asker tarafından da merakla beklenen bir durum."

ALPİN İnsansız Helikopter’in yurt dışına ihracatının gerçekleştirileceğini anlatan Yılmaz, "ALPİN bu yıl envantere giriyor. ALPİN’le şöyle çok yakın zamanda ihracatını gerçekleştireceğiz. İçeride dediğim gibi bu yıl içerisinde envantere giriyor ama detayını veremiyorum. Ama diğer yandan başka bir ülkeyle bir ihracat sözleşmesi yapacağız yakında" dedi.