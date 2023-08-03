Genel merkez politikalarını eleştiren ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevini bırakması için çeşitli söylem ve eylemlerde bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 26 Temmuz'da düzenlenen toplantıda partiden ihraç edildi. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Özcan, bu süreç hakkında açıklamalarda bulundu.

“YENİDEN ADAYIM” DEDİ

Bağımsız olarak yoluna devam edeceğini vurgulayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan şu açıklamalarda bulundu;

“Seçimlerde aday olacağım. Şu an için öyle planlıyorum. Siyaset dinamik bir yapıdır. Bazı gelişmeler olabilir bu 6-7 ay içerisinde. Ama farklı bir karar alırsam bunu kamuoyundan gizlemem. Son günlere bırakmam. Kararı aldığım gün kamuoyuyla paylaşırım.” dedi.

AK PARTİ VE MHP’DEN ADAY OLMAM

Konuşmasında bağımsız aday olarak mı yoksa başka bir partiden aday olarak mı seçime gireceğine yönelik beklentilere de cevap veren Özcan, “ Oraya buraya yakıştıranlar var yakıştırmayanlar da olabilir. Şu an da Ak Parti ve MHP ile siyaset yapmayacağım kesin. “ diyerek diğer partilerle dirsek teması kurabileceğini ima etti.