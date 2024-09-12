2025 yılında pasaport ücretlerinde önemli bir artış yaşanması bekleniyor. Son yıllarda sıkça gündeme gelen yüksek zamlar, 2025 yılı itibarıyla yeni bir seviyeye ulaşabilir. Yıllık yeniden değerleme oranları göz önüne alındığında, pasaport ücretlerinde yüzde 45 oranında bir artış olabileceği öngörülüyor.

Yeniden Değerleme Oranı ve Etkileri

Pasaport ücretleri, her yıl yeniden değerleme oranına göre güncelleniyor. 2024 yılının başında yapılan zammın ardından, 2025 yılında yapılacak bir sonraki artışın yeniden değerleme oranına bağlı olarak şekilleneceği belirtiliyor. Yeniden değerleme oranı, vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranını belirliyor. Bu oran, her yıl kasım ayının ilk haftasında ekim ayı enflasyon verileri açıklandığında belirleniyor.

Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl'ün projeksiyonlarına göre, 2024 yılının yeniden değerleme oranı yüzde 45 civarında oluşabilir. Ancak, Cumhurbaşkanı'nın bu oranı artırma veya azaltma yetkisi bulunuyor. Cumhurbaşkanı, pasaport ücretlerine uygulanacak zammı yeniden değerleme oranının yarısı kadar düşürebilir veya yüzde 50 fazlasına kadar artırabilir. Eğer Cumhurbaşkanı bu yetkisini kullanmazsa, 2025 yılında pasaport ücretleri yüzde 45 oranında zamlanacak.

Yeniden Değerleme Oranı ve Olası Rakamlar

2024 yılı yeniden değerleme oranı kesin olarak Eylül ve Ekim ayı enflasyon verilerine bağlı olarak belirlenecek. Bu oran, sıfır bile olsa, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YDO) yüzde 43 seviyesini aşacak. Ortalama yüzde 3 seviyelerinde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) artışları öngörülüyor ve bu senaryoya göre 2024 yılı yeniden değerleme oranının yüzde 45 seviyesinde olması bekleniyor.

2025 yılında pasaport ücretlerinin yanı sıra, çeşitli vergi ve harçlarda da artış yaşanması öngörülüyor. Örnek vermek gerekirse:

Yurt Dışına Çıkış Harcı : 2024 yılında 500 TL olan tutar, 2025 YDO ile 720 TL'ye yükselebilir.

: 2024 yılında 500 TL olan tutar, 2025 YDO ile 720 TL'ye yükselebilir. Yurt Dışından Yolcu Beraberinde Getirilen Cep Telefonu Harç Tutarı : 2024 yılında 31.692 TL olan harç, 2025'te 45.953 TL'ye çıkabilir.

: 2024 yılında 31.692 TL olan harç, 2025'te 45.953 TL'ye çıkabilir. 1600 cc'ye kadar 1-3 yaş arası en düşük motor hacimli otomobil MTV'si : 2024'te 5.851 TL olan MTV, 2025'te 8.484 TL'ye yükselebilir.

: 2024'te 5.851 TL olan MTV, 2025'te 8.484 TL'ye yükselebilir. B Sınıfı Ehliyet Harcı : 2024'te 3.945,40 TL olan tutar, 2025 yılında 5.720,80 TL'ye çıkabilir.

: 2024'te 3.945,40 TL olan tutar, 2025 yılında 5.720,80 TL'ye çıkabilir. Araç Muayene Ücreti (Otomobil) : 2024 yılında 1.821,60 TL olan ücret, 2025'te 2.641,30 TL olabilir.

: 2024 yılında 1.821,60 TL olan ücret, 2025'te 2.641,30 TL olabilir. Trafik Cezası (En Düşük Hız Limiti İhlali İçin): 2024'te 1.507 TL olan ceza, 2025 yılında 2.185 TL'ye yükselebilir.