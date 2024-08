n11, barınaklarda yaşayan patili dostların sahiplendirilmesine yönelik bir projeye imza atıyor. Göktürk Hayvan Sevenler Derneği iş birliğiyle, yaşamlarını barınakta sürdüren patili dostlar, n11 platformundaki “Yaşasın” projesi kapsamında sunulan sahiplendirme sayfasında yeni yuvalarını arıyor.

n11, barınaklarda yaşayan patili dostların sahiplendirilmesine yönelik projeyi hayata geçiriyor. Mama, çelik köpek kulübesi bağışı, pet festivali gibi geçmişte de benzer desteklerle patili dostların sıcak yuvalarına kavuşmalarını da sağlayan platform, bu kez Göktürk Hayvan Sevenler Derneği ile iş birliği yaparak barınaktaki köpekleri yeni aileleriyle tanıştırıyor. Yapılan açıklamaya göre; barınaklardaki köpeklerin yeni evlerini bulmalarına yardımcı olan n11, barınaktaki bir cana yuva olanlara; yıllık olarak sigortaladım.com ve Zurich Sigorta ile sunulan n11pet Evcil Hayvan Sigortası, bir yıl boyunca Kito ve Rawme mamalarda yüzde 30 indirim gibi imkanlar sunuyor. Göktürk Hayvan Sevenler Derneği koruması altındaki sahiplenilebilecek patili dostların bilgilerine ve fotoğraflarına platformun Yaşasın proje sayfasından ulaşılıyor ve başvurular bu sayfadan toplanıyor.

n11 CEO’su Nihal Dindar Akın, proje ile ilgili olarak şunları söyledi: “‘Yaşasın’ adını verdiğimiz projemizin amacı, sahipsiz canlara yeni bir yuva sağlayabilmek, sahipsiz canları yaşatmak. Bunu da en iyi bildiğimiz işi yaparak, sahiplenmeyi dijitalleştirerek yapıyoruz. n11 platformundan barınakta yaşayan onlarca patili dostumuzun profiline ulaşabilir, kendinize yakın hissettiğiniz patili dostu sahiplenmek için el kaldırabilirsiniz. Amacımız onlarca cana bir aile, bir yuva kurabiliyor olmak. Bugün yanımda yuva arayışında olan muhteşem bir ikili var: Biri Pamuk diğeri de yeni ailesinin isimlendireceği bir Terrier. Barınaktan sahiplenilecek her canın aşıları tamamlandı, çipleri takıldı ve kayıt altına alındı. Umarım bu proje ile birlikte geniş kitlelere ulaşır ve yuva arayışında olan sahipsiz canları aileleriyle buluştururuz.”

Nihal Dindar Akın ayrıca, “n11 milyonlarca kullanıcısı, on binlerce iş ortağı olan büyük bir ekosistem. n11 olarak biz de taşın altına elimizi koyuyoruz. Sahiplenilen her canı evcil hayvan sigortasıyla sigortalıyor, seçili mamalarda bir yıl boyunca geçerli olacak şekilde her ay yüzde 30 indirim sağlıyoruz. Toplumsal sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Hedefimiz, sürdürülebilir ve kalıcı bir çözümün parçası olmak. Bu tür projelerle sokakta yaşayan patili dostlarımızın hayatlarını iyileştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Platform aracılığıyla bir evcil hayvan sahiplenmek isteyen hayvanseverler, öncelikle n11’in özel sahiplendirme sayfasında yer alan canlardan birini seçiyor ve ardından bir başvuru formu doldurarak süreci başlatıyor. Formdaki bilgilere göre aile adayları Göktürk Hayvan Sevenler Derneği tarafından değerlendirmeye alınıyor. Başvurusu onaylanan kişiler, seçtikleri patili dostla tanışmak için barınağa bir ziyaret gerçekleştirip uygun koşullar sağlandığında yeni patili dostlarıyla birlikte evlerine dönebiliyor. Sahiplenilen her can için n11 tarafından ücretsiz olarak sunulan evcil hayvan sigortası kapsamında; muayene, gerekli durumlarda yatarak tedavi ve ameliyat, dikiş atılması ve serum takılması gibi müdahaleler, röntgen ve tahlil gibi tetkiklerin yanı sıra diğer modern tanı yöntemleri ile tedavide kullanılacak ilaçlar da yer alıyor.

İlk aşılar ücretsiz

Patili dostları sahiplenilen kişinin n11 hesabına, 1 yıl boyunca her ay Kito ve Rawme ödül mamalarında geçerli yüzde 30 indirim kuponu yükleniyor. Ayrıca evcil hayvan sigortası kapsamında karma ve kuduz aşısı ücretsiz olarak yaptırılabiliyor. Sigorta, yılda bir kere de ücretsiz göz, kulak bakımı ve tırnak kesimini de kapsıyor.

Sahiplenme sürecinde aileler ile yapılan anlaşma gereği, sahiplendirme sonrasında olumsuz bir durumla karşılaşıldığında, köpeğin doğrudan barınağa geri getirilmesi ve teslim alındığı kişilere bırakılması gerekiyor. Bu sayede, patili dostun güvenliği ve refahı korunmuş oluyor.