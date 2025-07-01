

Kaza saat 10.00 sıralarında İnegöl-Yenişehir yolu üzeri Hamzabey Mobilya İhtisas OSB kavşağında meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir istikametine seyir sürücü Suat A.(36) yönetimindeki 16 ANT 484 plakalı hafif ticari araca, OSB'den kavşağa giriş yapan sürücü Selçuk K.(30) yönetimindeki 16 AKK 949 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç refüje çıkarak durdu. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile araçtaki yolcular Gülbahar K. (30) ve oğlu 3 yaşındaki Mahir K. yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın sinyalizasyonların çalışmaması sonucu meydana gelindiği öğrenildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: TUNCAY ŞENTÜRK