MÜSİAD İnegöl Şubesi Başkanı B. Sinan Yazaroğlu, son yıllarda ‘İnegöl Mobilyası’ markasını haksız ve denetimsiz biçimde kullanan bazı firmaların neden olduğu tüketici mağduriyetleri, hem sektörü hem de şehrin imajını ciddi şekilde zedelediğini belirterek, ‘İnegöl Mobilyası’ markasının korunması için çağrıda bulundu.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan MÜSİAD İnegöl Şubesi Başkanı B. Sinan Yazaroğlu, "“İnegöl, uzun yıllardır mobilya üretimi ve ihracatında Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri olarak anılmaktadır. Bu başarıyı mümkün kılan en önemli unsurların başında ise “İnegöl Mobilyası” adıyla oluşan güçlü marka değeri gelmektedir. Ancak ne yazık ki, son yıllarda bu ibareyi haksız ve denetimsiz biçimde kullanan bazı firmaların neden olduğu tüketici mağduriyetleri, hem sektörümüzü hem de şehrimizin imajını ciddi şekilde zedelemektedir. Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 2012/61528 numarası tescilli olan “İnegöl Mobilyası” markası, şu anda İMOS (İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği) adına kayıtlıdır. Ancak, bu markanın kullanımına ilişkin net bir denetim ve lisanslama mekanizmasının bulunmaması, taklit ve kalitesiz üretim yapan kişi ve firmaların “İnegöl Mobilyası” ibaresini serbestçe kullanmasına neden olmaktadır. Bu noktada, MÜSİAD İnegöl Şubesi olarak çözüm önerimiz şudur: Türk Patent ve Marka Kurumu’na tescilli olan “İnegöl Mobilyası” markası, yalnızca İMOS, Mobilyacılar Odası veya İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası gibi yetkin kurumların denetiminden geçmiş, belirli kalite standartlarını sağlayan üretici firmalara, lisans sözleşmesiyle kullandırılmalıdır. Lisans alan firmalar, belirli üretim, tasarım, müşteri memnuniyeti ve satış sonrası hizmet kriterlerini sağlamalı; bu kriterler, sektör paydaşları ve uzman kurumlar tarafından oluşturulacak “İnegöl Mobilyası Üretici/Satıcı Kriterleri Tebliği” ile belirlenmelidir. Bu lisans sistemine dahil olmayan veya haksız yere “İnegöl Mobilyası” ibaresini kullanan firmalara karşı gerekli idari ve hukuki işlemler başlatılmalı; bu yönde İMOS, İTSO ve ilgili meslek odaları arasında iş birliği protokolleri oluşturulmalıdır. Tüketicilerin doğru yönlendirilmesi adına lisanslı firmaların listesi İMOS ve İTSO gibi kurumların web sitelerinde yayınlanmalı; ayrıca kamuoyunda bu yönde bilinçlendirme kampanyaları yapılmalıdır. Bu sürecin hayata geçirilmesi, hem “İnegöl Mobilyası” markasının ulusal ve uluslararası itibarı için hem de tüketici haklarının korunması adına zaruridir. İnegöl’ün mobilya üretiminde lider konumunu koruyabilmesi için bu adımların ivedilikle atılması gerektiğine inanıyoruz. MÜSİAD İnegöl Şubesi olarak; başta İMOS, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, İnegöl Mobilyacılar Odası ve tüm paydaş kurumlarımızı bu konuda birlikte çalışmaya, sektöre sahip çıkmaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.