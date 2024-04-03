İş dünyası, Yapımcı ve Sunucu Doğukan Erdem Kutlu’nun düzenlediği iftar yemeğinde bir araya geldi. İftarda iş insanları sohbetler ederken görüş alışverişinde bulundu.

Yapımcı ve Sunucu Doğukan Erdem Kutlu, düzenlendiği iftar yemeğinde ‘Patron Mutfakta’ programına konuk aldığı iş insanlarını ağırladı. Farklı sektörlerden 65 iş insanının bir araya geldiği etkinlikte sohbetler edilirken, görüş alışverişinde bulunuldu. Etkinlikte iş insanları yeni yatırımları ve hedefleri hakkında birbirleri ile sohbet etti. Küçük bir ekonomi zirvesi havasında gerçekleşen iftar programında, canlı fasıl da yapıldı.

Etkinlik hakkında değerlendirmede bulunan Doğukan Erdem Kutlu, ’’4 sezondur Türkiye’deki iş dünyasına yön veren, markalaşmanın hikayesini yazan kahramanları ekranımıza çıkardık. Onları izleyiciyle buluştururken rol model olmasını istedik. Ramazan Bayramı’ndan önce bir araya gelelim istedik, bir dostumuzun mekanında bunu gerçekleştirdik’’ şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, ’’4 sezondur iş dünyamızın önemli insanlarını bir araya getiren programı büyük zevkle izledik. Bugün de onlarla bir araya geldik. Programın 5’inci sezonunu merakla bekliyoruz. İş insanları ile birlikte olmak her zaman büyük zevk. Bunlar, hem Türkiye ekonomisine hem de İstanbul ekonomisine katkısı olan insanlar. Değişik bir konsept ile bir araya gelmeleri güzel bir fikir. Doğukan beyi tebrik ediyorum’’ dedi.

Programın önemine değinen Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, ’’ ‘Patron Mutfakta’ programı, sadece bir televizyon programı olmaktan çıktı, sosyal bir işlev haline geldi. Burada da iş insanları ile bir araya geldik. Ramazan ayına denk gelmesi güzel bir maneviyat oluşturdu. Bizde elimizden geldiği kadar Doğukan arkadaşımıza destek veriyoruz. Bu sosyal oluşumun daha ileri gitmesini destekleyeceğiz’’ diye konuştu.

Günaydın Et Restaurant’ın sahibi Cüneyt Asan şöyle konuştu: ’’Doğukan kardeşimizin programı bugün bambaşka boyuta geldi. Etkinlikte ülkenin çok önemli dinamikleri yer alıyor. Bu kadar önemli dinamiği bir araya getirmek, programın ne kadar iyi gittiğini göstermekte. Bir sonraki toplantımızda ise daha büyük bir salon gerçekleşecek. Yapılan program sadece bir program değil, birleştiren bir güç haline geldi. Üreten ve katma değer oluşturan insanları bir araya getirmek Doğukan kardeşimize nasip oldu.’’

Etkinliğin düzenlendiği Ayramin Otel’in sahibi Erdoğan Demir, etkinliği düzenleyen Doğukan Erdem Kutlu’ya teşekkür etti.