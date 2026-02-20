Ocak ayında yurt dışında yaptığı ziyaretlere ilişkin konuşan Şimşek, Türkiye'ye yatırımcı ilgisinin yüksek olduğunu söyledi. Yabancı yatırımcı ilgisinin 2013 yılına benzeten Şimşek, "Ocak ayında önce Londra, New York ve Hong Kong'a gitme fırsatımız oldu. Çok yoğun yatırımcı görüşmemiz oldu. 800 yatırımcıyla bir araya geldik. İlk defa bu kadar yoğun ilgi görüyorum. Bu yoğunluktaki ilgiyi en son 2013'te hatırlıyorum. Türkiye'nin kredi notunun yatırım yapılabilir seviyeye yükseldiği en iyi dönemlerimizin olduğu yıllardan bahsediyorum." dedi.

YATIRIMCILARIN TÜRKİYE'YE İLGİSİNİN 3 NEDENİ

Türkiye'ye yatırımcı ilgisinin yüksekliğini 3 nedene bağlayan Şimşek, "Türkiye'ye ilginin yüksek olmasının bir kaç nedeni var. Bir tanesi bölgemizde güçlü hikayesi olan fazla ülke yok. Türkiye'nin hikayesi güçlü. Dezenflasyon var, büyüme çok dirençli. Bu kadar sıkı para politikası ve maliye politikasına rağmen büyümemiz güçlü. İkinci başlık ise küresel sistemdeki değişim ve güvenlik mimarisi tartışmaları. Orta büyüklükteki ekonomilere yönelik ilginin arttığına dikkat çekilirken, Türkiye’nin güvenlik perspektifinden sahip olduğu konumun altı çiziliyor. Türkiye güvenlik penceresinden bakılınca NATO'nun en önemli ilk 5 gücünden beri. Bu çerçevede Avrupa’nın güvenliğinin Türkiye’den bağımsız değerlendirilemeyeceği, yeni küresel düzende Türkiye gibi ülkelerin jeopolitik rolünün önemini koruduğu ifade ediliyor. Üçüncü faktör olarak ise politika tutarlılığı ve artan öngörülebilirlik gösteriliyor. Türkiye’nin bir süredir ekonomi politikalarında daha istikrarlı bir çerçeve sunduğu, belirsizliklerin yüksek olduğu bir coğrafyada bulunmasına rağmen politika öngörülebilirliğinde ciddi bir artış sağlandığı ifade ediliyor. Bu çerçevede, dayanıklı bir ekonomik yapı, mevcut konjonktüre göre güçlü büyüme ve bölgesel aktör rolünün birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor." ifadelerini kullandı.

"45 TARIM BÖLGESİ KURULACAK"

Dezenflasyon süreciyle ilgili de konuşan Şimşek, "Enflasyonla mücadele bizim en temel önceliğimiz, diğer makro sorunlarda önemli ölçüde ilerleme sağlandı. Enflasyonla mücadele bizim en temel önceliğimiz. 2024'ün ikinci yarısından sonra dezenflasyon başladı. Dezenflasyonda bir bozulma yok. 1-2 aylık veri üzerinden değerlendirme yapmak yanlış. Gıda enflasyonu gerileyecek. Yakın tarihin en iyi yağış alınan dönemindeyiz. Gıda arzının artırılması bizim için çok önemli. 45 tarım bölgesi kurulacak. Buralarda dikey ve örtü altı ürün yetiştirilecek." dedi.

YENİ VERGİ ARTIŞI OLACAK MI?

Yeni vergi artışı olup olmayacağı sorulan Şimşek, "Gündemimizde Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, KDV artışı yok. Vergi harcamalarını ciddi şekilde azaltıyoruz. İstisna, avantajların ekonomik sonuçlar itibarıyla etkili ve verimli olması lazım. Vergide adaleti çok konuştuk. Uzun süredir ilk defa dolaylı vergilerin toplam vergilere oranı düştü. Dezenflasyonla birlikte gelir dağılımı da iyileşmeye başladı. GNI katsayısı var, orada da uzun süredir ilk defa 2023 sonrasında iyileşme oldu, gelir dağılımı iyileşiyor. Ezberler var, onları devam ettiriyorlar, ezberler rakamlarla desteklenmiyor. Bu program arzuladığımız sonuçları vermeye başladı." şeklinde konuştu.