Elektronik para kuruluşlarından PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri hakkında, Terörizmin Finansmanını Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından 7258 sayılı Kanun’a Aykırılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına ilişkin soruşturma açıldığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın duyurusunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın denetim raporu ile MASAK tarafından hazırlanan analiz raporunun ayrıntılı biçimde değerlendirildiği belirtildi. Söz konusu raporlarda, yasa dışı bahis ile yasa dışı FOREX/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme hizmeti sağlayan şirketler aracılığıyla planlı bir biçimde finansal sisteme aktarıldığı, sonrasında ise çok sayıda yerli ve yabancı şirket üzerinden aklanarak dolaşıma sokulduğunun iddia edildiği aktarıldı.

Başsavcılık, mevcut bulguların; işlem yoğunluğu, faaliyetin sürekliliği, çok aktörlü yapı ve finansal örgütlenme modeli göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu faaliyetlerin bireysel değil, örgütlü bir yapı tarafından yürütüldüğüne işaret ettiğini ifade etti.

Dosya kapsamındaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde, elektronik para kuruluşu bünyesinde 1 örgüt lideri, liderliğe bağlı 3 yönetici, bu yöneticilerin talimatları doğrultusunda operasyonel düzeyde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 7 örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir suç örgütü yapısının oluşturulduğu ve çok sayıda yüksek riskli ve suçla bağlantılı finansal hareket tespit edildi. Analizlerde tespit edilen eylemler çerçevesinde İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce eş zamanlı operasyon icra edildi. Gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde arama ve el koyma tedbirleri uygulandı.

Soruşturmanın selameti ve delillerin korunabilmesi adına, suç tarihinden sonra edinildiği değerlendirilen şüphelilere ait malvarlıklarına ve PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye, İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla el koyma tedbiri uygulandı.