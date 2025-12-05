Futbolda bahis skandalı ile başlayan operasyonda yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü dosya kapsamında çok sayıda profesyonel futbolcu ile kulüp yöneticisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılığın futbolda şike ve usulsüzlük iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturma doğrultusunda, sabah erken saatlerde yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonun, bahis oynanması ve maç sonuçlarına müdahale edildiği iddialarına yönelik olduğu öğrenildi.

Bu kapsamda, birden fazla profesyonel oyuncu ile bazı kulüplerin yöneticilerinin gözaltına alındığı aktarıldı. Soruşturmanın çıkış noktasının ise 2023–2024 sezonunda 2. Lig’de oynanan bir karşılaşmayla ilgili bahis şüphelerine dayandığı ifade ediliyor.

Ahmet Çakar da gözaltında

Gözaltına alınan isimler arasında eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın da olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şunu söylemişti:

"Bir spor yorumcusunun eşi üzerinden bahis oynadığını tespit ettik. İsim vermiyoruz ama elimizde somut bulgular mevcut."

Fenerbahçe ve Galatasaray’dan iki isim gözaltında

Soruşturma çerçevesinde Fenerbahçe oyuncusu Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı Metehan Baltacı’nın da gözaltına alındığı, her iki ismin de ifade vermek üzere emniyete götürüldüğü belirtildi.

Operasyon süreci TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun açıklamalarıyla hız kazandı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371’inin bahis hesabı bulunduğunu, bu grubun içinden 152 hakemin aktif şekilde bahis oynadığının belirlendiğini açıklamış ve bu tespitlerin ardından sürecin resmen başlatıldığını duyurmuştu.

Yaklaşık 1,5–2 yıldır hukuki süreci devam eden Ankaraspor–Nazillispor karşılaşmasıyla bağlantılı şüpheli bahis hareketlerinin incelenmesi, bugünkü geniş çaplı soruşturmanın başlangıcını oluşturdu. Futbol camiasında toplam 3 bin 700 kişi hakkında ulusal ve uluslararası bahis şirketleri üzerinden ayrıntılı bir inceleme yapıldığı, ilk bulguların da savcılığa iletildiği ifade edildi.

Türkiye’deki profesyonel liglerde bulunan 139 kulübün başkanları, yöneticileri, çalışanları ve binlerce futbolcu soruşturma halkasının içinde yer alıyor.

Dosyada MASAK raporları, HTS kayıtları ile yurt içi ve yurt dışındaki bahis sitelerinden elde edilen kullanıcı verileri detaylı biçimde inceleniyor.

149 ismin hakemliği bitirildi

PFDK, bahis oynayan hakemlerle ilgili cezaları açıkladı. Üst klasman hakemleri Zorbay Küçük ve Melih Kurt ile klasman hakemi Mertcan Tubay hakkındaki incelemenin devamına karar verilirken, 149 ismin ise hakemliği bitirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 67 hakemin itirazını reddetti.