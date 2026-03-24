Anayasa Mahkemesi, Adalet Partisi'nin kullandığı 'şaha kalkmış Kırat' amblemini iptal etti. Bu karar, Demokrat Parti'nin amblemiyle olan benzerlik nedeniyle alındı.

Adalet Partisi, 2015 yılında yeniden kurulduktan sonra amblemini değiştirmişti. Ancak, mahkeme bu değişikliği uygun bulmadı.

Adalet Partisi'nin Tarihçesi

Adalet Partisi, 1964 yılında Süleyman Demirel tarafından kuruldu. İlk amblemi 'Güneş ve açık kitap' iken, daha sonra 'Kırat' amblemini benimsedi.

Kırat Ambleminin Önemi

Kırat, Türkiye'deki siyasi partiler arasında önemli bir sembol haline geldi. Zamanla bu amblem, çeşitli partiler tarafından da kullanılmıştır.