İnegöl’de bayram hareketliliği başladı. Çarşı ve pazarlarda bayram yoğunluğu artarken, son 3 gün şehrimizde kurulacak semt pazarları da netleşti. İnegöl Belediyesi 18 Nisan Salı, 19 Nisan Çarşamba ve 20 Nisan Perşembe (arefe) günü kurulacak pazarları duyurdu.

3 GÜNDE 6 PAZAR AÇIK OLACAK

Yapılan açıklamaya göre Arefe günü dahil 3 günde toplam 6 pazar yeri kurulacak. Gününde devam eden pazarlara ilave olarak Mer-Pa eklendi. 18 Nisan 2023 Salı günü ise Mer-Pa’da sadece Kıyafet Pazarı kurulacak. Yapılan düzenleme ile bayram yoğunluğu merkezden ziyade eş zamanlı olarak mahallelerdeki kurulan pazarlara yayılması hedefleniyor.

KURULACAK PAZAR YERLERİ

18 Nisan Salı günü; Alanyurt Pazarı (kendi gününde), İlave olarak Mer-Pa (Sadece kıyafet bölümü),

19 Nisan Çarşamba günü; Kurşunlu ve Huzur Pazarları kendi günü, İlave olarak Mer-Pa.

20 Nisan Perşembe arefe günü ise sadece Mer-Pa kendi gününde kuruluyor.