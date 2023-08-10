Pazaryeri Belediyesi tarafından başlatılan sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Bilecik ve ilçelerinde yaşayan engelli ve özel gereksinimli vatandaşları ailelerine yönelik Küçükelmalı Tabiat Parkında etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “İlçemizden, Bilecik’ten, Osmaneli den çok sayıda özel gereksinimli hemşerimiz ile keyifli bir gün geçirdik. Bize yaşattıkları bu özel gün için tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği, Osmaneli Engelliler Dayanışma ve Yardım Sevenler Derneği üyeleri aileleri ile birlikte katılım gösterdiği etkinlikte doyasıya eğlendiler.