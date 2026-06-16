Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Londra Gatwick Havalimanı arasında 15 Haziran itibarıyla başlattığı günlük direkt uçuşlarla misafirlere daha fazla seçenek ve esnek seyahat imkânı sunacak.

Pegasus Hava Yolları, Birleşik Krallık'taki uçuş ağını genişletme stratejisi doğrultusunda Londra'ya ikinci havalimanı bağlantısını devreye aldı. Şirket, 15 Haziran itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Londra Gatwick Havalimanı arasında her gün karşılıklı direkt uçuş başlattı.

Pegasus, Londra'daki ikinci hattıyla, şehrin farklı bölgelerine erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor. Böylece misafirler, Londra ve çevresine ulaşımda daha fazla alternatif ve esnek seyahat imkanına kavuşacak. Londra Gatwick hattının devreye alınmasıyla Pegasus'un Birleşik Krallık'taki uçuş ağı altı havalimanına ulaşırken, şirket en önemli pazarlarından biri olan Birleşik Krallık'taki varlığını güçlendirmeyi sürdürüyor.

Seferler, yaz sezonu boyunca her gün gerçekleştirilecek. İstanbul çıkışlı uçuşlar pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cumartesi günleri 11.55'te, cuma günü 11.35'te, pazar günü ise 11.30'da yapılacak. Londra Gatwick çıkışlı seferlerin ise pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 15.20'de, pazar günü ise 14.55'te yapılması planlanıyor.

Yeni hattın biletleri Pegasus'un internet sitesi, mobil uygulaması ve yetkili satış kanalları üzerinden satışa sunulurken, başlangıç fiyatlarının vergiler dahil 54,99 eurodan başladığı açıklandı.