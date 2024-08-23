Kırklareli’nde sel ve taşkın öncesi, anı ve sonrası bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Kırklareli Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Pehlivanköy İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan tüm köylerde Kırklareli AFAD ekibi personeli ile birlikte sel ve taşkın öncesi, anı ve sonrası bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, köy halkına bilgilendirme yapıldı ve sel ile taşkınların etkileri hakkında broşürler dağıtıldı. Faaliyet, vatandaşların afet durumlarına karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla düzenlendi.