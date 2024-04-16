Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde, 2024 yılı bitki sağlığı uygulama programı gereğince, hububat zararlılarının en önemlisi olan süneye karşı mücadele çalışmalarına başlandı.

Pehlivanköy’de süneye karşı mücadele çalışmalarına başlandı. Hububat ekili alanlarda gerçekleştirilen çalışmalarda, Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görevli teknik personel tarafından genel kontrollerin yanında süne kıymetlendirme survey faaliyetleri de gerçekleştiriliyor.

Yürütülen çalışmalarla ilişkin Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Pehlivanköy ilçemizde, 2024 Yılı Süne Mücadelesi çerçevesinde kıymetlendirme surveyi çalışmaları başlamış olup, ilçe müdürlüğümüzün teknik personelleri tarafından bu çalışmalar yapılmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.