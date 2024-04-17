SEÇİMLER BİTTİ! İNEGÖL BÜYÜK ŞEHİRDEN NE KADAR HİZMET ALACAK?

Değerli okurlarım öncelikle Ramazan Bayramınız kutlu olsun! Rabbim nice Ramazanlara ulaşmayı cümlemize nasip etsin!

Bir yerel seçimi daha geride bıraktık. Ancak bundan sonra İnegöl Büyükşehirden ne kadar hizmet alacak herkesin merak ettiği bu konu üzerine bugün sizlerle beraber bir beyin cim lastiği yapmak istedim.

Birçok İlden büyük olan İnegöl’ümüzün, bir o kadar da sorunları var. Bu sorunların başında en acil olan otopark sorunudur: Ben bu sütunlardan defalarca dile getirdiğim halde bu müzmin derde neşter vuran olmadı. Seçim öncesi de hiçbir partinin icraat listesinde maalesef yer bulmadı.

Peki, ne olacak şimdi?

Büyükşehir Belediyesi bu sorunu çözecek mi?

Artık araçlar ana arterlerde çit sıra halde park yapar oldular. Bu da yetmiyormuş gibi yaya kaldırımlarına çıkıp o daracık kaldırımları tamamen tıkayarak yayalara zor anlar yaşatıyorlar.

İnegöl’ün en acil sorunlarından biri olarak otopark sorununa el atılacak mı?

Kabına sığmayan İnegöl için Büyükşehir in ne gibi projeleri var?

İnegöl içinde asfaltların yer, yer bozulduğu ve sürekli yamalar yaparak, tabiri caizse adeta ilçe içindeki yollar yamalı bohçaya dönmüş durumda!

Daha birçok sorunları burada zikretmek istemiyorum. Ancak bizim önemle merak ettiğimiz bir konu var? İlçemizin sorunları giderilecek mi?

İlçe halkı bu konuda tedirgin! İnegöl’ü kaderine mi terk edecekler diye bir umutsuzluk var.

Ben şahsen Sayın Mustafa Bozbey’in ilçemiz için hizmetlerini merakla bekliyorum.

Hayırlı günler dileği ile…