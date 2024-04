Geçtiğimiz hafta Amed deplasmanından hezimetle dönen temsilcimiz İnegölspor, Pazar günü evinde ağırladığı hiçbir iddiası olmayan Karaman F.K.’yı zevksiz bir maçta attığı tek golle yenerken puanını 47 yaptı. Ancak fikstürdeki yeri değişmedi. Her iki takımın ligde hiçbir iddiası olmaması, maçın kalitesini ve tribündeki seyirci sayısını olumsuz yönde etkiledi. Güzel bir bahar havasında oynanan maçta her iki takımın puan kaygısı olmadığından kazanmak için oynadılar.

Rakip Karaman F.K. yeni çıktığı 2. Ligde mütevazi, fakat genç bir kadro kurarak bu ligde tutunma başarısını gösteren bir takım. İlk maçta bizce çok sürpriz bir galibiyetle temsilcimizi evine gönderen Karaman, İnegöl’e rahat bir konumda geldiği için bu maçta çok açık oynayarak puan veya puanlarla ayrılmak istedi. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Maça çok hızlı başlayan Karaman girdiği net 2-3 pozisyonu gole çeviremeyince daha doğrusu bu maçın en iyisi olan kaptanımız kaleci Bekir’in kurtardığı 2 çok net pozisyondan sonra da maçın sonuna kadar girdikleri pozisyonları cömertçe harcayınca futbolun doğal kuralı atamayana atarlar sözü gerçekleşti. Devrenin bitimine 2 dakika kala kalelerinde müdafaanın sırtına çarpıp kalecileri Baran’ı kontrpiyede bırakan top ağlarına gidince devreye moralsiz girdiler. 2.yarıda İnegölspor’un skoru koruma amaçlı tedbirlerini forvetleri değerlendiremeyince rövanşı vererek sahadan sıfır puanla çıkıp evlerine döndüler. Kurdukları bu çok genç takıma gelecek yıl 2-3 tecrübeli takviye yaparlarsa gelecek sezon fazla para harcamadan ligi götürürler. Aynı gruba düşer miyiz bilemiyoruz. Yeni çıktıkları bu ligde kalmaları başarıdır.

İnegölspor’a gelince Bahattin Güneş’ten geriye kalan yardımcılar sahaya kalede Bekir geride Yusuf Talum-Kadir-Yusuf Kocatürk-Orhan, ortada Furkan –Uğur-Erkan Arda, ileride Ömer-Nadir-Serhat tertibiyle çıktıkları maçın son yarım saatinde Erkan Arda’nın yerine Eren Emre, Ömer’in yerine A.Hakan, Furkan’ın yerine M.Samet’i oyuna aldı. Bu değişiklikler skoru koruma amaçlı yapıldığı için skor değişmedi. Maça isteksiz ve tutuk başlayan temsilcimiz kalesinde gördüğü 2-3 tane net gol pozisyonunu kalecimiz Bekir’in mükemmel kurtarışlarıyla biraz uyandı ve rakip kaleyi zorlamaya başladı. Bunun semeresini devrenin bitimine 2 dakika kala müdafaadan dönen bir topu şutlayan Ömer’in şutu rakip müdafaanın sırtına çarparak kaleci Baran’ı kontrpiyede bırakınca top filelere gitti. Bu golle devreye önde giren temsilcimiz 2.yarıya biraz daha tempolu girdi ancak orta saha ve forvetimizin disiplinsiz ve etkisiz oyunu nedeniyle ikinci golü bulamadı. Ancak rakip bulabilirdi forvetlerinin beceriksizliği ve kalecimiz Bekir’in yerinde kurtarışlarıyla maç sonuna kadar yakaladıkları pozisyonları sürekli çimlere gömdüler. İnegölspor evinde oynamanın ve tribündeki cefakar genç taraftarlarımızın verdikleri destekle sahadan 3 puanla ayrıldılar. Kaleci Bekir bu maçta sahanın en iyisiydi. Kurtardığı mutlak gollerle takımımızı ayakta tuttu. Müdafaamız gününde değildi. Rakiplere çok pozisyon verdiler. Genç Yusuf Kocatürk bu maçta iyi oynadı. Her maçta üzerine koyarak kendini geliştiriyor. İmkan olsa da gelecek sezona takımda kalsa. Orta sahamız her zaman olduğu gibi aynı nakarattı. Müdafaa ve forvetimiz arasındaki bağlantıyı kuramadılar. Hiç bir iddiası olmayan böyle bir maçta bu kadar yan pas ve geri pası yapmaları bu kadar top kayıpları olmamalıydı. İleride sağaçık oynayan Ömer geldiği günden bu yana beklenen performansı gösteremiyor. Kanatlardan getirdiği topları ortalayamıyor daha doğrusu orta yapmasını bilmiyor. Bu yaştan sonra da öğreneceğine inanmıyorum. Bu kadar boşa orta yapılır mı kardeşim. İdmanlarda yüzlerce binlerce orta yap hazırla kendini artık dışarıya orta yapma. Nadir tecrübesi ve tekniği iyi. Çok güzel asistler yapıyor. Ancak yaşı ve ağırlığı nedeniyle düşüncelerini sahaya yansıtamıyor. Kısaca yürüyerek oynuyor. Ancak M.Batuhan ve Uğur Mustafa Türk’ten kat kat daha iyi. İnegölspor bu iki oyuncuyla hem çok para ve hem çok zaman kaybetti. Seneye bu tip hatalardan uzak durulması şart oldu. Sol kanatta Serhat tecrübeli ve tekniği iyi bir oyuncu. Ancak yaşından mıdır, oyun disiplininin olmayışından mı nedir bilemiyorum. Bu kadar şans bulduğu maçlarda kolektif oyundan uzak başına buyruk disiplinsiz bir oyunla tribünlere saç baş yolduruyor. Pas verilmesi gereken yerlerde vermiyor verilmemesi gereken yerlerde veriyor ve her iki şekilde de takımımıza zarar veriyor. Kadroya alındığından bu yana yedek kulübesinde alternatifi olmadığından dolayı takım için değil kendine oynamaya çalışmasını anlamış değilim. Umarım bu sezon sonunda ilk gönderilecek adamların başında yer alır. Bu sezon güle oynaya Play-off’a kalabilecekken bu tip oyuncuların egoları yüzünden kalamadık.

Sonuç olarak İnegölspor’umuz hiçbir iddiası olmayan bu zevksiz maçta tek golle hem maçı hem de ilk maçta sürpriz bir şekilde yenildiği ve Bahattin Güneş’e sorulması gereken maçın rövanşını aldı. Bundan sonra 3 maçımız kaldı. Play-off iddiası olan Isparta ve düşme hattına yakın Etimesut Bld. ile deplasmanda düşme potasına yakın Arnavutköy ile evimizde oynayacak. Yeni sezona yeni bir yönetim, yeni bir teknik heyet ve yenilenmiş bir kadro ile zirve veya play-off iddiasıyla başladığı ligde 4 teknik heyet ve iki defa kadrosunu yenileyerek büyük bir maddi bir yükün altına girdi. Sonuç 2.yarı yapılan takviyelerle ancak KÜMEDE KALABİLDİK. Sezon başındaki hedefler bir başka bahara kaldı. Bu son 3 maç devam ederken yönetim ve teknik heyetin mevcut yedek kulübesindeki uyuyan kendilerini hiç geliştiremeyen içeridekileri hiç zorlayamayan 5-6 tane (Yusuf Kocatürk hariç) tribünlere oturtarak yerlerine U-19 takımımızdan sırası gelen 5-6 gencimizi kadroya alarak son 3 maçta en az birer devre şans vererek altyapımızı motive etmeleri gerekiyor. Bunu yapmazlarsa vebal altında kalırlar. Birde onları seyredelim. Altyapımızın geneline çok iyi bir motivasyon olur. Bunu yaparsanız hiçbir şey kaybetmezsiniz. Ayrıca bu saatten sonra önümüzdeki aylarda yapılacak kongrenin hazırlıklarına tüm camia el ele vererek hazırlanmalı. Kongrede başkanımızın şimdiden açıkladığı borçlar açıklanınca şok olmayalım. Geçen kongrede ve kongre sonrası İnegölspor’umuza maddi destek toplantısı yapan ve büyük bir maddi destek sözü verip günlerce kendilerini alkışlatan kişi ve kurumlar verdikleri sözleri yerine getirsinler. Getirmezlerse kongreye gelip boşa nutuk atmasınlar. Bu takım İnegöl’ümüzün ortak değeridir. Hepimizin elimizden geldiğince bu taşın altına elimizi sokarak aidatla, altyapılara destek vererek, bağış yaparak, kombine alarak ve reklam vererek destek vermeliyiz. Aksi halde tahta kapatılırsa kurtuluş çok zor olur. En yakınımızda ülkemizin güzide iki ekibi Bursaspor ve Eskişehirspor örnekleri var. Bu duygu ve düşüncelerle İnegölspor’umuzun YÖNETİM-TRANSFER-TEKNİK HEYET ve TARAFTAR başarılarını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”.