Süper Amatör Play Off’lar: Bu hafta üçüncü maçlar oynanacak. Şu ana kadar her takımın iddiası sürüyor. Bizim temsilcilerimiz henüz galibiyetle tanışamadı, ancak bizi yenen de olmadı. Orhaniyespor olumlu olarak sporseverleri şaşırtıyor. Altı takım arasında en az bütçeli ve kısıtlı kadroya sahip olmalarına rağmen iyi mücadele edip ilk maçta galibiyeti kaçıran taraf oldu. K.Güvenspor çok koşup iyi mücadele ediyor. Tüm gözler Alanyurt Gençlik’te iken Kırmızı – Beyazlı ekip ilk etaptaki formundan uzak gibi. İlk iki hafta sonrası İznikspor lider durumda. Fethiye İdman Yurdu, Bursa derbisinde altın değerlindeki üç puana ulaştı. İlk iki sırada 4’er puanla avantaj elde eden İznikspor ve Fethiye İdman Yurdu kalesinde gol görmezken Şükraniyespor henüz gol sevincini yaşayamadı.

Derbi maçında Alanyurt Gençlik - K.Güvenspor maçı 2 – 2 bitti. Aydın Ungan’ın talebeleri uzatmanın uzatmasında yediği golle yıkıldı. Orhaniyespor, İznikspor ile golsüz berabere kaldı. Bursa derbisinde Fethiye İdman Yurdu 1 – 0’lık skorla mutlu sona ulaştı.

Play – off’un üçüncü haftasında karşılaşmasında K.Güvenspor, lider İznikspor ile Yenişehir İlçe Stadında kozlarını paylaşacak. Alanyurt Gençlik, aynı grupta yer aldığı Fethiye İdman Yurdu ile bu yıl üçüncü kez karşılaşacak. İlk maçı 3 – 0 hükmen Bursa ekibi kazanmıştı. Rövanş maçını İnegöl’de Alanyurt Gençlik 2 – 1 kazanmıştı. Şükraniyespor - Orhaniyespor maçı kopma noktası ayarında bir maç olacak. Lerby Selçuk Abinin takımı ya devam, ya da tamam diyecek. Orhaniyespor için beraberlik kötü sonuç olmaz.