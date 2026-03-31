Konferans, Fortune Global 500 şirketlerinin liderleri, tanınmış yatırım kuruluşlarının temsilcileri ve başkentteki üst düzey yetkililer dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından yaklaşık 600 önemli konuğu ağırladı.

Pekin Yatırım Teşvik Bürosu Direktörü Yang Beibei, şehrin iş ortamını, inovasyon alanındaki avantajlarını ve fırsatlarını tanıtarak, dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılara yönelik beklentilerini dile getirdi.

Geçen yıl, şehirde başlatılacak projelere tam kapsamlı hizmet sunmak üzere 30 departman ve tüm ilçelerle işbirliği yapan bir belediye yatırım teşvik çalışma ekibi kurulduğunu söyleyen Yang Beibei, 'Belediye ve ilçe yetkilileri, işletmelere özel önlemler sunmak ve gelişimlerini daha iyi desteklemek amacıyla bir kurumsal hizmet paketi hazırladılar' dedi.

Öte yandan, Pekin Ekonomi ve Bilgi Teknolojileri Bürosu Müdür Yardımcısı Gu Jinxu, Pekin'in gelişmiş ve sofistike endüstrilerinin mevcut durumunu ve bu endüstrileri desteklemek amacıyla tasarlanan önlemleri anlattı. Gu Jinxu, şehirdeki bu tür endüstrilerin büyümesini artırmak amacıyla yeni bir yol haritası hazırlayacaklarını aktardı.

Gu, yeni planın 'endüstriye her yönüyle destek sağlanması' ve 'endüstriyel entegrasyonun tüm aşamalarında gerçekleştirilmesi' olmak üzere iki alanda çabaları artırarak, daha hedef odaklı, verimli ve pratik bir sanayi politikası çerçevesi oluşturacağını belirtti.

Konferans kapsamında, ulusal risk sermayesi rehberlik fonu bünyesindeki Pekin-Tianjin-Hebei fonunun yatırım projeleri için bir imza töreni de düzenlendi.

Dört alt fon ve bir doğrudan yatırım projesi olmak üzere imzalanan projeler, yeni nesil bilgi teknolojileri, biyotıp ve entegre devreler gibi stratejik sektörlerden oluşuyor.

Yerel yetkililer, bu projelerin Pekin-Tianjin-Hebei bölgesinin endüstriyel yapısı ve inovasyon talepleriyle uyumlu olduğunu ve bu sayede bölgenin endüstriyel büyümesini ve koordineli gelişimini destekleyeceğini belirtti.