Kocaeli’nin Gebze ilçesinde binanın zemin katındaki pencerenin demir korkuluğuna sıkışan ve ayağı kırılan kediyi itfaiye kurtardı.

Olay, Mevlana Mahallesi Soma Maden Şehitleri Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kedi binanın zemin katındaki pencerenin demir korkuluğuna sıkıştı. Acı çeken kediyi fark eden daire sakini 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kedi sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yapılan kontrollerde ayağında kırık oluştuğu tespit edilen kedi tedavisi için veterinere götürüldü.