Pendik Aydos Ormanı’nda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Yangın, Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi’nin üst kısmında bulunan Aydos Ormanı’nda saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede ormanın büyük bir bölümüne yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçeler de dahil olmak üzere çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ormandan yükselen alevli dumanlar çevre ilçelerden de fark edildi. İtfaiye ekiplerinin yardım talebi üzerine helikopterle havadan yangına müdahale edildi. Helikopterin Aydos Gölü’nden aldığı suyla yangına müdahale ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiye ekiplerinin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Öte yandan, Aydos Ormanı’nda çıkan yangın dron ile havadan görüntülendi.