Milli maçlar nedeniyle verilen arada Pendikspor, Trendyol Süper Lig’de kalan 8 hafta için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Teknik Direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde kulüpler tesislerindeki çalışmalarda kırmızı-beyazlılar günde çift idman yapıyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen İstanbul ekibi, ligin 31. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

Pendikspor, ligde geride kalan 30 haftada 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet sonucunda topladığı 29 puanla 19. sırada bulunuyor.