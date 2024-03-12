Ramazan ayı hazırlıklarını tamamlayan Pendik Belediyesi ilçe genelinde 13 farklı noktada iftar veriyor. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan erzak kolisi dağıtımı yapıyor. Bunların yanı sıra Ramazan ayı boyunca sürecek konserler, sohbet programları ve cami gezileri düzenleniyor.

Pendik Belediyesi, Ramazan ayı boyunca düzenleyeceği etkinliklerin hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşlar Pendik sahildeki etkinlik alanı, Millet Bahçesi, Kurtköy Kültür Sokağı ve Esenyalı Dörtyol’daki çadırların yanı sıra 2 kültür ve spor merkezi, 2 kütüphane, 5 cami olmak üzere 13 farklı noktada iftar yapabiliyor. Kemal Tahir Kütüphanesi ve Kaynarca Yeni Nesil Yaşam Merkezi Kütüphanesi’ne gelen okurlara da iftar veriliyor.

Ramazan Ayı’na özel cami gezileri başladı

Pendik Belediyesi diğer yandan Ramazan ayına özel cami gezileri düzenliyor.18 - 65 yaş arasındaki vatandaşlara yönelik düzenlenen geziye katılanlar belediyeye ait araçlarla Eyüp Sultan Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camii ve Türbesi’ne gidecek. Rehber eşliğinde gerçekleşen gezilerde asırlara meydan okuyan camiler hakkında bilgi verilecek. Cami gezileri hakkında ayrıntılı bilgi “etkinlik.pendik.bel.tr” adresinden edinilebiliyor.

İhtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi

Her Ramazan ayında yürütülen gıda kolisi yardımı bu Ramazan’da da devam ediyor. Belediyede kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelere belediye ekipleri Ramazan erzak kolisi dağıtımı yapacak. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi aileler için günlük sıcak yemek çıkartılarak Ramazan sofrasında yalnız bırakılmayacak.

Her akşam bir konser ve sohbet programı

Pendikliler, Ramazan ayı boyunca kültür programlarına doyacak. Pendik Sahildeki Etkinlik alanında her akşam Ramazan’a özel konserler ve sohbet programları gerçekleştiriliyor. Serdar Tuncer, Hayati İnanç, Erkan Mutlu’nun da katılacağı programlarla Pendik’te manevi atmosfer daha da şenlenecek.

İftar yemeği verilecek noktalar şöyle:

-Kavakpınar Ahmedi Hani Kültür Merkezi

-Pendik Sahil Etkinlik Alanı (Çadır)

-Millet Bahçesi (Çadır)

-Esenyalı Dörtyol (Çadır)

-Kurtköy Kültür Sokağı (Çadır)

-Yahya Kemal Beyatlı Spor Merkezi

-Bademlik Gülbeden Cami

-Dumlupınar Merkez Cami

-Şeyhli Akşemsettin Cami

-Orhangazi Merkez Cami

-Velibaba Merkez Cami

- Kemal Tahir Kütüphanesi

-Kaynarca Yeni Nesil Yaşam Merkezi Kütüphanesi