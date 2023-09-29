Pendik’te yağış nedeniyle istinat duvarı, içinde bir kişinin bulunduğu servis aracının üzerine çöktü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından sıkışan sürücü sağ olarak kurtarıldı.

Olay, Pendik Kurtköy’de sabah saatlerinde meydana geldi. Yağış nedeniyle istinat duvarı, içerisinde bir kişinin bulunduğu servis aracın üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bir saatlik çalışmasının ardından araç içerisinde sıkışan sürücü sağ olarak kurtarıldı. Servis sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.