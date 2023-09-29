Bilecik Belediyesi katkılarıyla Avrupa Hareketlilik Haftası hareketli geçti.

Bilecik Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilen programda ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ çeşitli etkinliklerle değerlendirildi. Her yıl Eylül ayında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde Bilecik’te birçok aktivite gerçekleştirildi. Bilecik Belediyesi, Bilecik Kent Konseyi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Bisikletliler Derneği Bilecik İl Temsilciliği paydaşlığında; Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, kurum bahçelerinde spor hareketleri, temel trafik ve bisiklet kültürü, yürüyüşün faydaları etkinliği yanı sıra Cumhuriyet Meydanında, bisiklet bakım günleri, tandem bisiklet sürüşü deneyimi konularında eğitimler ile devam etti.