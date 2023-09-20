Pendik’te çocukların oyun oynamasından rahatsız olan bir kadın çocukları taş ve bıçakla kovaladı. Bıçakla kovalanan çocuklardan birinin ağabeyi ve başka bir mahalleli olayla ilgili konuştu. Olayla ilgili konuşan Arda Kartal, "Kadının yaptığı tabii ki yanlış. Kalbine, gelebilirdi sırtına gelebilirdi, herhangi bir şey olabilirdi Allah korudu diyelim” dedi.

Olay, Pendik’te Kavakpınar Mahallesi’nde geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki bir kadın çocukların top oynamasından rahatsız oldu. Çocuklara sinirlenen kadın taş atarak, elindeki ekmek bıçağıyla çocukları kovaladı. O anlar mahalle sakini tarafından kayda alındı. Eli bıçaklı kadın uyaranlara ise, “Kafam şişti sana ne” diye tepki gösterdi.

Kadın tarafından bıçakla kovalanan çocuklardan birinin ağabeyi ve başka bir mahalleli olayla ilgili basına konuştu. Arda Kartal, “Ben işteydim gece geç geldim, video izledim kardeşim izlettirdi videoyu, baktım ki kardeşlerime bıçak atılmış. Kadın da yan binada oturuyor. Hepsi bizim mahallenin çocukları. Kardeşlerim burada oyun oynuyor kadın bıçak fırlatmış, iki bıçak varmış elinde. Bir tanesini de gelirken fırlatıyor. Ben zaten sinirlendim işten geldim yemeğimi yedim tam çıkacaktım annem kapıyı üzerime kilitledi. Yaşlı bir kadın ama çok da yaşlı değil orta yaşlı bir kadın. Çocuklar 4 - 5 kişiydi. Kadının büyük ihtimalle kafasından sorunları var, yaptığı tabii ki yanlış. Kalbine gelebilirdi, sırtına gelebilirdi, herhangi bir şey olabilirdi, Allah korudu diyelim” dedi.

Emircan Dursun, “Bizim çocuklar burada top oynuyorlar, çocuk aklı olarak sevincini bağırarak yaşıyorlar. Üst kattaki kadın da geliyor aşağı iniyor bıçakla çocukları kovalamaya çalışıyor. ‘Topunuzu patlatırım’ diyor ama hem taş fırlatıyor, hem bıçak fırlatmaya çalışıyor. Bizim mahallemizin gençleri, biri arkadaşımın kardeşi” diye konuştu.