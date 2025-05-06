Kaza 12 Mart 2025 saat 11.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Karalar mahallesindeki TOKİ 3. Etap konutlarında meydana geldi. Sürücü Yusuf Tatlıdede(31) yönetimindeki 16 M06044 özel halk otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak istinat duvarından aşağıya uçtu. Park halindeki 16 MSR 22 plakalı otomobilin üzerine düşen araç, bina girişine çarparak durabildi.
Araç hurdaya dönerken sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren şoför, 55 gün sonra bugün hayatını kaybetti.
Muhabir: Şerife öz