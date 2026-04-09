Pendik Sülüntepe'de bir zincir markette yaşanan poşet tartışması nedeniyle kadın kasiyeri yumruklayarak darbeden şüpheli tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz gün Pendik Sülüntepe Mahallesi Safa Caddesi üzerindeki bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre, bir erkek müşteri ve kadın kasiyer arasında henüz bilinmeyen bir nedenle poşet tartışması çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine müşteri, kasiyeri defalarca yumruklayarak darbetti. Markette bulunan diğer müşteriler tarafından kavga güçlükle ayrılmaya çalışılırken, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, öfkeli müşterinin kasiyeri saçından tuttuğu ve başını kasaya vurduğu anlar yer aldı. Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Konuya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce olay yerinde yapılan incelemelerde; söz konusu işyerinde hırsızlık yaptığı şüphesiyle işyeri çalışanı tarafından durdurulan bir şahsın, elindeki poşetin kontrol edilmek istenmesi üzerine görevli ile tartıştığı ve çıkan arbede sırasında işyeri çalışanını darp ettiği anlaşıldı.

Sosyal medya platformlarına yansıyan görüntüler üzerine yakalanan H.Ç. isimli şahıs, 'Kasten Yaralama' suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmesinin ardından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna telsim edildi.