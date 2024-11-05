Pendik’te yarış yaptıkları sırada bir kişinin ölümüne neden olan sanıklar, "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Pendik Otoyolu’nda 9 Temmuz 2023 tarihinde Mehmet Y. (21) ve arkadaşı Doğukan T. (21) iddiaya göre yol üzerinde araçlarıyla yarış halindeydi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Doğukan T., Zeki Aktaş (58) hakimiyetindeki araca arkadan çarptı. Aktaş, olay yerinde hayatını kaybederken yanında bulunan eşi Ergül Aktaş ise yaralandı. Olayın ardından tutuklanan Mehmet Y. ve Doğukan T. hakkında ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan dava açıldı. Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklar Doğukan T. ve Mehmet Y. ile müşteki ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

“Alkollü trafiğe çıkmamam gerekiyordu”

Duruşmada son sözü sorulan sanık Doğukan T., “Hiçbir şeyi bilerek ve isteyerek yapmadım. Onları istemeden üzdüğüm için çok üzgünüm ve pişmanım. Vicdanen rahatsızlık çekiyorum. Sanık Mehmet bana yardım etmek için durdu, kazaya sebebiyet vermedi. Trafik kazasını herkes yapabilir. Hatalı olduğumu kabul ediyorum. Alkollü trafiğe çıkmamam gerekiyordu. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

“Kimsenin canına bilerek kast edecek biri değilim”

Sanık Mehmet Y. ise, “Ailesine başsağlığı dilemek istiyorum. Evet, ehliyetim yok ancak kazayı yapan ben değilim. Uyuşturucu kullanıyorum ancak olay günü kullanmadım. Bir gün sonra mahkemem vardı o yüzden uyuşturucu kullanmadım. Olay sırasında ben önden giden aracın sürücüsüydüm. Cezaevinde zor günler geçiriyorum. Üzerimdeki kıyafetler başka insanlara aittir. Kimsenin canına bilerek kast edecek biri değilim. Ben sadece olay yerinde yaralıya ve vefat eden kişiye yardım etmek için durdum. Gerçekten suçsuzum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum” diye konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Doğukan T. ve Mehmet Y.’yi ‘Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına neden olma’ suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

"Mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz"

Kararın ardından müşteki Merve Aktaş Topcu, “Alkol ve yarış vardı. Sabaha kadar uyumamışlardı, yarış yapmışlardı. Biz ’olası kasttan’ ceza almalarını istiyorduk ama onlar ‘bilinçli taksir’ suçundan 10 yıl 6 ay ceza aldı. ’Olası kast’ için istinafta davamıza devam edeceğiz” dedi. Avukat Ramazan Erem ise, “Mahkemenin verdiği karara saygılıyız. Tüm deliller sanıkların ‘olası kasttan’ cezalandırılmalarını gerektirecek nitelikteydi. Müvekkillerimizin hakkını sonunu kadar arayacağız. Trafik terörüne çok can vermekteyiz. Olaya uygun ceza kanunumuza uygun şekilde sanıkların eylemleri şekliyle hak ettikleri cezaları alma noktasında biz de sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.