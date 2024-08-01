Bu yıl 5.si düzenlenecek olan ve yurtdışından da katılacak konuklarıyla uluslararası bir boyuta ulaşan ‘Perseid Meteor Yağmuru Gözlem Etkinliği’ için geri sayım başladı. Karacabey Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 2-3-4 Ağustosta düzenlenecek gözlem etkinliği için binlerce kişi Karacabey’e bağlı Yeniköy’de bir araya gelecek.

Her yıl binlerce gökyüzü meraklısını bir araya getiren ‘Perseid Meteor Yağmuru Karacabey Gözlem Etkinliği’ bu sene de Karacabey’e bağlı Yeniköy sahilinde katılımcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Bu yıl 5. si düzenlenecek etkinlik 2-3-4 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Karacabey Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, 2 Ağustos Cuma gününden itibaren sahil hattı boyunca uzanan çadır ve karavan alanlarıyla misafirlerini ağırlamaya başlayacak. 3 Ağustos akşamı ise gösteri alanında kurulacak sahnede alanında uzman önemli konuklarıyla ‘yıldızlardan okyanuslara’ çeşitli konularda katılımcılara kısa sunumlar yapılacak.

Geçmiş yıllarda tek gün olarak planlanan organizasyonun bu yıl 3 güne yayıldığını duyuran Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı rekor bir katılım beklediklerini ifade etti. Sunumların sadece 3 Ağustos Cumartesi akşamı olacağı bildirilirken diğer günlerde de Yeniköy sahilinden gözlem yapmanın mümkün olacağı kaydedildi. Yapılan duyuruda sahilde 3 gün boyunca ateş yakmamak ve çevrede gürültü kirliliğine yol açmamak kaydıyla kamp yapmanın serbest olduğu belirtilirken esnafın ve belediyenin de daha parlak bir gökyüzü için çevredeki aydınlatmalarda kısıtlama yapacağı kaydedildi.

Gösteri 3 Ağustos Cumartesi Akşamı

Bu yıl 5. si düzenlenen etkinlikte 3 Ağustos Cumartesi akşamı alanında uzman birçok ismin sahnede çeşitli konularda sunumlar yapması bekleniyor. Gelen konuklar arasında NASA’da uzun yıllar milli gururumuz olarak görev alan Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız ‘Gök bilimi’ üzerine anlatımda bulunacak. Yıldız’ın yanı sıra Astronom Gizem Çoban, Anatomi araştırmacısı Dr. Pedram Türkoğlu, Hidrobiyolog Akın Karahasan ile Yaban Hayatı Fotoğrafçıları Melih Özbek, Ali Şenel ve Alper Tüydeş ‘uzaydan su altına’ mottosuyla çeşitli konularda kurulacak dev ekran üzerinden anlatımlar yapacak.

Bu yıl etkinliğe katılacak isimler arasında İranlı gökyüzü fotoğrafçısı Majid Ghohroodi’de yer alacak. Uzun yıllar rasathane deneyimi de olan Ghohroodi gökyüzü fotoğrafçılığına dair tecrübelerini aktarmak için etkinlikte yer alacak.

Gösterimler saat 19.00’da başlıyor

Etkinlikte sunumlar öncesi çeşitli çevre ve doğa üzerine gösterimler de yer alacağı duyuruldu. 19.00 itibariyle gösteri alanında kurulan dev ekran üzerinde ilk olarak Su altı Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan’ın BM Çevre Ödüllü ‘Akdeniz Su Altı’ ve Belgrad Film Ödüllü ‘Marines Turtles’ projesi gösterilecek. Gösterimler arasında Anadolu Ajansı 2024 Fotoğraf Seçkisi, Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Orman Yangınları konulu film ile Milli Parklar tarafından kayda alınan yaban hayatından fotokapan görüntüleri gösterilecek. Programda Yuvam Dünya Derneği tarafından hazırlanan ‘Kayıp, hasar ve umudun melodisi’ adlı klip çalışması da yer alacak. Gösterimlerin ardından etkinliğe özel olarak gelecek konuklarla gece yarısı olana dek derin uzay, meteor yağmurları, astronominin yanı sıra doğaya dair çeşitli sunumlar da yer alacak. Sunumların ardından gece yarısında alandaki tüm ışıklar kapatılacak ve meteor yağmuru gözlemi sabahın ilk ışıklarına dek sürecek.

Yeniköy halkı ve esnafından etkinliğe destek

Türkiye’nin en büyük gözlem etkinliklerinden birine dönüşen organizasyon kapsamında bu yıl 3 gün sürecek program için yerel halkta ışıklarını kısarak misafirlerin daha iyi bir gökyüzü görmesine imkan sağlayacak. Bu kapsamda Karacabey Belediyesi sahil hattına etki eden aydınlatma lambalarının tümünü saat 23.00 itibariyle kapatırken esnafın da etkinliğe özel 3 gün boyunca yüksek ışıklarını kapatarak düşük ışıkta satış yapması bekleniyor. Bazı esnaflar etkinlik boyunca mum ışığında faaliyet göstereceği belirtirken bu durum vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, özellikle bu sene rekor bir katılım beklediklerinin altını çizerek etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Yeniköy, doğal güzellikleri ve temiz havasıyla zaten ilçemizin gözde turistik bölgelerinden biri. Şimdi ise bu güzel mekânda gökyüzünün eşsiz bir şölenine tanıklık edeceğiz. Perseid meteor yağmuru, her yıl bu dönemde gerçekleşen ve gökyüzünde adeta bir ışık gösterisi sunan muhteşem bir olay. Özellikle bu yıl inanılmaz bir talep var. Bizler de bu talepler doğrultusunda katılımcıların rahatını düşünerek bütün imkân ve önlemleri almış bulunuyoruz. Ve bu yıl etkinliği 3 güne taşıyarak hem misafirler hem bölge esnafımıza katkı sağlamayı planlıyoruz. Katılımcılar için konforlu bir alan oluşturduk, etkinliğimiz yoğunluk nedeniyle esnaflarımız tarafından da büyük beğeni aldı. Tüm vatandaşlarımızı bu görsel ziyafeti birlikte izlemeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.