Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde düğün konvoyunda motosiklet ile seyir halinde olan bir şahıs silah ile havaya rastgele ateş açtı. Bu kadarına da pes artık dedirtecek anlar, saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Adapazarı ilçesinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen düğün konvoyunda motosiklet ile seyir halinde olan bir şahıs havaya rastgele ateş açtı. Bu kadarına da pes artık dedirtecek görüntüler, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, motosikleti şahsın araç yoğunluğunun bulunduğu caddede havaya rastgele ateş açtığı anlar yer aldı.