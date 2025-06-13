Festival, Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü iş birliğinde düzenlendi.

17 ilçede, 17 farklı branşta düzenlenen etkinliklere okullar, üniversiteler, kardeş şehirlerden sporcular ve bireysel katılımcılar dahil oldu. Festivalin kapanış yemeğine Başkan Bozbey, eşi Seden Bozbey, Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Karip, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Zorlu, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Aydın ve diğer yetkililer katıldı.

Başkan Bozbey, organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, festivalin Türkiye’ye örnek olacak bir altyapı oluşturduğunu ve gelecek yıllarda daha kapsamlı düzenleneceğini söyledi. Ayrıca sporun gençlerin hayatında önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Karip, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Zorlu da festivalin başarısına katkılarından dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Bozbey ve protokol üyeleri, emeği geçenlere plaket takdim etti.