Peynirli Kabak Yapmak İçin Gereken Malzemeler:

2 adet orta boy kabak

2 adet küp küp doğranmış domates

Bir tutam kekik

Mozzarella (kaşar veya beyaz peynir)

Tuz ve karabiber

Zeytin yağı

Peynirli Kabak Hazırlanışı:

Öncelikle Fırını 180 derecede ısıtın. Sonra fırın kağıdına zeytin yağı sürüp tepsiye yerleştirin. Ardından Kabakları uzunlamasına 2'ye bölüp çekirdeklerini içinden çıkarın. Oturtma yapar gibi tepsiye dizip ardından karabiber ve tuz serpin. Ufak bir kasede domates ve kekik, dilediğiniz baharatlar ve tuzu karıştırın. Sonra 20 dakika kadar fırında pişirin.

En son seçtiğiniz peyniri kabağın üzerine koyup ve peynir eriyene kadar fırınlayın.