Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinde açıklanan kararlara göre, Galatasaray, Trabzonspor ve Adana Demirspor’a çeşitli para cezaları ve yaptırımlar uygulandı. İşte detaylar:

Fenerbahçe: 30.08.2024 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırıldı.

Rizespor: 31.08.2024 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle, Doğu Maraton Tribün D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi.

Kayserispor: 31.08.2024 tarihinde oynanan Konyaspor - Kayserispor Trendyol Süper Lig müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası verildi.

Adana Demirspor:31.08.2024 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırıldı. Ayrıca, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton Üst Tribün 223-224, Maraton Alt Tribün 118-119, Kuzey Batı Alt Tribün 104-105 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi.Aynı müsabakada, saha olayları nedeniyle 168 bin TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle 90 bin TL para cezası verildi.Adana Demirspor sporcusu Tolga Kalender, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası aldı

Galatasaray:

31.08.2024 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin misafir kulüp olarak ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası verildi. Çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün 201-202-234-235 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi.Ayrıca, merdiven boşluklarının boş bırakılması nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 157 bin 500 TL para cezası verildi.

Eyüpspor: 01.09.2024 tarihinde oynanan Eyüpspor - Trabzonspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olarak ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası verildi. Çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kapalı Tribün D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi.

Trabzonspor: 01.09.2024 tarihinde oynanan Eyüpspor - Trabzonspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin misafir kulüp olarak 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 120 bin TL para cezası verildi. Ayrıca, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün Kale Arkası Kapalı G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi.

Sivasspor: Teknik sorumlu Bülent Uygun, 24.08.2024 tarihinde oynanan Sivasspor - Eyüpspor Trendyol Süper Lig müsabakasında yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle 300 bin TL para cezası ile cezalandırıldı.

Bu kararlar, kulüplerin ve sporcuların disiplin kurallarına uyması için önemli yaptırımlar getiriyor ve spor dünyasında adaletin sağlanmasını amaçlıyor.