Phasmophobia Sistem Gereksinimleri
Phasmophobia sistem gereksinimleri düşük değilse önerilen ve minimum sistem gereksinimleri diye bölebiliriz.Aşağıda Phasmophobia sistem gereksinimlerini bulabilirsiniz.
Phasmophobia Minimum Sistem Gereksinimleri
Phasmophobia oyununun Minimum sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:
- İşlemci:Intel Core i5-4590 / AMD FX 8350
- RAM:8 GB RAM
- Ekran Kartı:NVIDIA GTX 970 / AMD Radeon R9 290
- İşletim Sistemi:Windows 10 64Bit
- Depolama Alanı:16 GB
- NET:Broadband Internet connection
Phasmophobia Önerilen Sistem Gereksinimleri
Phasmophobia oyununun Önerilen sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:
- İşlemci:Intel i5-4590 / AMD Ryzen 5 1500X or greater
- RAM:8 GB RAM
- Ekran Kartı:NVIDIA GTX 970 / AMD Radeon R9 290 or greater
- İşletim Sistemi:Windows 10 64Bit
- Depolama Alanı:18 GB
- NET:Broadband Internet connection
Phasmophobia Kaç GB Depolama Alanı İstiyor?
Kinetic Games tarafından yayınlanan, Phasmophobia oyununu indirebilmek için 16 GB depolama alanına sahip olmalısınız.