Phasmophobia Sistem Gereksinimleri

Phasmophobia sistem gereksinimleri düşük değilse önerilen ve minimum sistem gereksinimleri diye bölebiliriz.Aşağıda Phasmophobia sistem gereksinimlerini bulabilirsiniz.

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Phasmophobia Minimum Sistem Gereksinimleri

Phasmophobia oyununun Minimum sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

  • İşlemci:Intel Core i5-4590 / AMD FX 8350
  • RAM:8 GB RAM
  • Ekran Kartı:NVIDIA GTX 970 / AMD Radeon R9 290
  • İşletim Sistemi:Windows 10 64Bit
  • Depolama Alanı:16 GB
  • NET:Broadband Internet connection

Phasmophobia Önerilen Sistem Gereksinimleri

Phasmophobia oyununun Önerilen sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

  • İşlemci:Intel i5-4590 / AMD Ryzen 5 1500X or greater
  • RAM:8 GB RAM
  • Ekran Kartı:NVIDIA GTX 970 / AMD Radeon R9 290 or greater
  • İşletim Sistemi:Windows 10 64Bit
  • Depolama Alanı:18 GB
  • NET:Broadband Internet connection

Phasmophobia Kaç GB Depolama Alanı İstiyor?

Kinetic Games tarafından yayınlanan, Phasmophobia oyununu indirebilmek için 16 GB depolama alanına sahip olmalısınız.